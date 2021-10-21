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Песков раскрыл первые подробности о готовящейся пресс-конференции Путина

Михаил Алимов

Общество
Песков раскрыл первые подробности о готовящейся пресс-конференции Путина
Фото: Администрация президента РФ

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина планируется на декабрь. Об этом в четверг, 21 октября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Ориентируемся на декабрь, — рассказал он РИА Новости.

До этого Песков сообщил, что Владимир Путин планирует провести свою ежегодную большую пресс-конференцию.Традиционные пресс-конференции президента проходят каждый год, начиная с 2001-го, за исключением времени, когда он занимал пост премьер-министра РФ (с мая 2008-го по май 2012 года — прим. «ВМ»).

В прошлом году формат его встречи с журналистами несколько изменился из-за пандемии коронавируса. Часть аккредитованных сотрудников СМИ находились рядом с президентом в резиденции в Ново-Огареве, а остальные общались с помощью видеосвязи из Центра международной торговли, где обычно и проходили пресс-конференции.

Ожидаются не менее 1250 аккредитованных журналистов, а также ответы на вопросы россиян.

Владимир Путин уже разговаривал с жителями РФ в этом году. Его прямая линия прошла в конце июня. Тогда президент России ответил на 68 вопросов граждан по самым разным темам — от проблем, связанных с пандемией коронавируса, до различных аспектов экономики, сельского хозяйства и сферы ЖКХ.

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