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Травник рассказал, как избавиться от депрессивного состояния после коронавируса

Виктория Непомнищева

Юлия Евграфова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМСитуация с коронавирусом
Общество
Травник рассказал, как избавиться от депрессивного состояния после коронавируса
Фото: Pixabay

Россияне, после того как переболели коронавирусом, склонны к депрессивному состоянию. Как избавиться от подобных неприятных последствий, рассказал «ВМ» профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

Он пояснил, что бороться с депрессией из-за COVID-19 можно с помощью чая. Этот напиток в сочетании с мелиссой лимонной или зеленый иван-чай способны оказать положительное влияние на состояние переболевшего.

К постковидному синдрому относят и сильную слабость после перенесенного COVID-19. В таком случае жителям нашей страны нужны «бодрящие» средства.

— Тонизирующим средством могут стать «цветы» сосны. Чаще всего из них делается настойка либо смешивают пыльцу с медом. Это средство хорошо использовать осенью. Оно быстро дает энергию. При наличии нескольких неприятных симптомов (например, слабость и нарушение сна) можно комбинировать травы. Утром принимать тонизирующие, вечером — успокаивающие. Смешивать их я не советую, — заключил Юровский.

Кроме того, он назвал травы, способные снизить нервную возбудимость и сохранить сознание.

Эксперт также рассказал, какие травы подходят и как их правильно применять в лечении постковидного синдрома. Он напомнил, что после перенесенного коронавируса россияне часто чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли.

А врач-психотерапевт Надежда Панова объяснила, как сохранить душевное спокойствие в условиях пандемии. Специалист считает, что тревожность, как и коронавирусную инфекцию, надо лечить, а не запускать.

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