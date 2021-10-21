Дежурные группы в детсадах и яслях организуют в нерабочие дни

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Денис Гришкин

В детских садах и яслях России в период нерабочих дней организуют специальные дежурные группы. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в Минпросвещения РФ.

— Как нам только что стало известно, Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей, — говорится в аккаунте ведомства в Viber.

До этого Минпросвещения объявило в России с 30 октября по 7 ноября во всех школах каникулы. В регионах, где нерабочие дни объявят раньше 30 октября, ведомство рекомендует также объявить каникулы на весь период нерабочих дней.

В среду, 20 октября, президент России Владимир Путин провел с кабинетом министров совещание по ситуации с коронавирусом. По итогам встречи глава государства обратился к россиянам и принял решение объявить дни с 30 октября по 7 ноября выходными из-за обострения эпидемиологической обстановки. О том, что нужно знать о новых общефедеральных противоэпидемических мерах, — в материале «Вечерней Москвы».