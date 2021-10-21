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Столичным водителям порекомендовали приступить к замене летних шин на зимние

Дарья Чентаева

Общество
Столичным водителям порекомендовали приступить к замене летних шин на зимние
Фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рекомендует автолюбителям начать замену летних шин на зимние. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— В Москве дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины, — приводятся слова в материале.

В ведомстве отметили, что летняя резина жестче зимней по составу, и когда температура снижается, шины твердеют. Это создает дополнительную опасность на дороге, передает агентство городских новостей «Москва».

Десять процентов месячной нормы осадков выпало за прошедшие сутки в Москве в виде снега и дождя.

Ранее автоэксперт перечислил основные правила безопасной езды в дождь. Заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Никита Гудков сообщил, что прежде всего необходимо подготовить автомобиль к дождю: регулярно контролировать чистоту стекол, а также состояние дворников и шин. Во время дождя желательно избегать луж и правильно действовать в случае потери сцепления с дорогой. Специалист отметил, что во время дождя важно избегать глубоких луж, особенно на проселочной дороге. При наличии колеи в асфальте лучше ехать со смещением: это позволит избежать влаги, скопившейся в углублениях.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москве появится «нормальный» снег.

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