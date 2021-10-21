Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Делегации нескольких стран покинули конференцию во время выступления Матвиенко

Михаил Алимов

Политика
Делегации нескольких стран покинули конференцию во время выступления Матвиенко
Фото: Пресс-служба Совфеда

Во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на Конференции европейских спикеров парламентов делегации нескольких стран покинули зал. Ушли представители Польши и стран Балтии. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил журналистом представитель российской делегации.

— Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что почти все члены делегаций уже вернулись на свои места. Не заняла свое место только делегация Эстонии.

Конференция собрала глав парламентов 47-ми государств, входящих в Совет Европы и стран со статусом наблюдателя или партнера. Россия входит в него с 1996-го года.

В августе Эстония предложила оснастить страны Балтии системами ПВО для «сдерживания» России.

С похожим антироссийским заявлением выступили украинские общественные деятели, а также бывшие и нынешние политики. Они обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Авторы письма отмечают, что руководство США обязано иметь твердую позицию, чтобы защитить Европу и Украину от российского влияния. Также составители документа напомнили, что американских президент обещал проводить жесткую политику в отношении России.

21 октября стало известно, что правящая коалиция Чехии, которая создается при помощи пяти либеральных партий, решила пересмотреть отношения с Россией и Китаем.

Читайте также:
КонференцииРоссияВалентина Матвиенко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Александр Никонов
Александр Никонов

Звездная пыль в глаза

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Ботаники стали миллионерами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте