Делегации нескольких стран покинули конференцию во время выступления Матвиенко

Фото: Пресс-служба Совфеда

Во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на Конференции европейских спикеров парламентов делегации нескольких стран покинули зал. Ушли представители Польши и стран Балтии. Об этом в четверг, 21 октября, сообщил журналистом представитель российской делегации.

— Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний, — передает его слова РИА Новости.

Он отметил, что почти все члены делегаций уже вернулись на свои места. Не заняла свое место только делегация Эстонии.

Конференция собрала глав парламентов 47-ми государств, входящих в Совет Европы и стран со статусом наблюдателя или партнера. Россия входит в него с 1996-го года.

В августе Эстония предложила оснастить страны Балтии системами ПВО для «сдерживания» России.

С похожим антироссийским заявлением выступили украинские общественные деятели, а также бывшие и нынешние политики. Они обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Авторы письма отмечают, что руководство США обязано иметь твердую позицию, чтобы защитить Европу и Украину от российского влияния. Также составители документа напомнили, что американских президент обещал проводить жесткую политику в отношении России.

21 октября стало известно, что правящая коалиция Чехии, которая создается при помощи пяти либеральных партий, решила пересмотреть отношения с Россией и Китаем.