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В Чехии пересмотрят отношения с Россией

Виктория Храменкова

Политика
В Чехии пересмотрят отношения с Россией
Фото: Unsplash

Правящая коалиция Чехии, которая создается при помощи пяти либеральных партий, решила пересмотреть отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил член рабочей группы по подготовке программы Мартин Дворжак.

— В сфере внешней политики новое правительство республики будет следовать традициям первого президента самостоятельной Чехии Вацлава Гавела, что означает акцент на права человека и гражданское общество, — отметил Дворжак.

Кроме этого, в документе делается акцент на права человека и гражданское общество с Германией. Также будет заявлено о стратегическом партнерстве с Израилем, пишет РИА Новости.

В программе будет сказано о необходимости предотвратить доступ «недемократических государств» к ключевой инфраструктуре республики. При этом расходы на оборону к 2025 году должны вырасти до двух процентов ВВП, чего требует от своих членов НАТО.

Отношения между Прагой и Москвой ухудшились после того, как в середине апреля Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрыву на военных складах во Врбетице и выслала 18 сотрудников посольства России. В Кремле заявляли, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли вред отношениям двух стран.

18 октября стало известно, что сенат парламента Чехии должен инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Милоша Земана в связи с тем, что он попал в больницу. Существует лишь небольшая вероятность того, что глава государства сможет вернуться в ближайшие недели к работе. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

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