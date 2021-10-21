Петербуржцев предупредили о сильных осадках в виде дождей и снега

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После непродолжительного затишья в виде бабьего лета в Петербург придут осадки в виде дождей и мокрого снега. Непогоду принесет новый циклон, сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

— Неустойчивая погода в нашем регионе продолжается. С приближением нового циклона к Санкт-Петербургу сегодня ночью ожидается штормовая погода на акватории Финского залива и очередное наводнение в городе, — уточнил он в комментарии изданию «Невские новости».

На фоне непогоды уровень воды в Неве может подняться на два метра. Этому поспособствует непрекращающийся дождь. По прогнозу синоптика, 22 октября возможно наводнение с высотой подъема уровня до двух метров. Всеследующие сутки в регионе будут дожди, но теплоот плюс 5 до плюс 10 градусов.

Штормовая погода, по словам главного синоптика города, продлится до начала ночи 23 октября. В тылу циклона ветер сменится на северо-западный, северный и начнется похолодание.

До этого стало известно, что десять процентов месячной нормы осадков выпало за прошедшие сутки в Москве.