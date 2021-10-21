Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экономист рассказал, стоит ли ждать повышения цен на овощи в России

Ирина Игнатенко

Общество
Экономист рассказал, стоит ли ждать повышения цен на овощи в России
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Овощи в России действительно могут подорожать из-за повышения цен на энергоресурсы. Об этом сообщил доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

— Повышение цен на энергоресурсы в Европе естественным образом разгоняет внутренний рост цен на энергоресурсы. Этот момент не может не влиять на весь AПК. Особенно овощи закрытого грунта, конечно, от энергии зависят: у нас климат нежаркий, а теплицы нужно топить, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Экономист уточнил, что, скорее всего, вырастут цены на помидоры, огурцы, перцы, петрушку — те культуры, которые выращивают в теплицах.

При этом Холод добавил: если цена на эти овощи действительно вырастет, то не исключено, что россияне перестанут их покупать или значительно снизят потребление.

20 октября вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из-за высоких цен на газ в Европе могут подорожать помидоры и огурцы в России, передает Life.ru. Он также отметил что энергокризис в Европе может спровоцировать рост цен и в смежных отраслях, таких как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, нефтегазохимия.

До этого Новак оценил перспективы развития ситуации на газовом рынке в Европе.

Читайте также:
ЕвропаОвощиЦены
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как создать крепкую семью?

Все мнения
О проекте