Экономист рассказал, стоит ли ждать повышения цен на овощи в России

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Овощи в России действительно могут подорожать из-за повышения цен на энергоресурсы. Об этом сообщил доктор экономических наук и бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

— Повышение цен на энергоресурсы в Европе естественным образом разгоняет внутренний рост цен на энергоресурсы. Этот момент не может не влиять на весь AПК. Особенно овощи закрытого грунта, конечно, от энергии зависят: у нас климат нежаркий, а теплицы нужно топить, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

Экономист уточнил, что, скорее всего, вырастут цены на помидоры, огурцы, перцы, петрушку — те культуры, которые выращивают в теплицах.

При этом Холод добавил: если цена на эти овощи действительно вырастет, то не исключено, что россияне перестанут их покупать или значительно снизят потребление.

20 октября вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что из-за высоких цен на газ в Европе могут подорожать помидоры и огурцы в России, передает Life.ru. Он также отметил что энергокризис в Европе может спровоцировать рост цен и в смежных отраслях, таких как генерация электроэнергии, металлургия, производство удобрений, нефтегазохимия.

До этого Новак оценил перспективы развития ситуации на газовом рынке в Европе.