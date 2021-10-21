Матвиенко прокомментировала уход делегаций нескольких стран во время ее выступления
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала демонстративный уход делегаций нескольких государств во время ее выступления на Конференции европейских спикеров парламентов. Зал покинули представители Польши и стран Балтии.
— Я, честно говоря, этого не заметила, возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены на (конструктивный диалог — прим. «ВМ»), — рассказала она.
Спикер посетовала на то, что даже во время обсуждения такой серьезной вещи, как пандемия, кто-то все равно пытается «что-то демонстрировать».
Матвиенко отметила, что никто кроме журналистов не придал этому значения, и не стоит создавать какой-то масштаб для этой истории. Она отметила, что внимательно следила за выступлением представителя Польши.
Спикер Совфеда открывала конференцию своим выступлением на тему «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги», передает РИА Новости.
Конференция собрала глав парламентов 47-и государств, входящих в Совет Европы и стран со статусом наблюдателя или партнера. Россия входит в него с 1996 года.