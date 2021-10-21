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Матвиенко прокомментировала уход делегаций нескольких стран во время ее выступления

Михаил Алимов

Политика
Матвиенко прокомментировала уход делегаций нескольких стран во время ее выступления
Фото: Пресс-служба Совфеда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала демонстративный уход делегаций нескольких государств во время ее выступления на Конференции европейских спикеров парламентов. Зал покинули представители Польши и стран Балтии.

— Я, честно говоря, этого не заметила, возможно, руки кому-то надо было помыть. Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура и они не настроены на (конструктивный диалог — прим. «ВМ»), — рассказала она.

Спикер посетовала на то, что даже во время обсуждения такой серьезной вещи, как пандемия, кто-то все равно пытается «что-то демонстрировать».

Матвиенко отметила, что никто кроме журналистов не придал этому значения, и не стоит создавать какой-то масштаб для этой истории. Она отметила, что внимательно следила за выступлением представителя Польши.

Спикер Совфеда открывала конференцию своим выступлением на тему «Демократия перед лицом кризиса в области общественного здравоохранения, вызванного пандемией COVID-19: обмен опытом, дальнейшие шаги», передает РИА Новости.

Конференция собрала глав парламентов 47-и государств, входящих в Совет Европы и стран со статусом наблюдателя или партнера. Россия входит в него с 1996 года.

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