Москвичам рассказали об обновлениях сервиса «Общественные обсуждения»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Специалисты обновили главную страницу «Общественных обсуждений» на портале «Активный гражданин», а также создали раздел «Мои адреса». Участники проекта могут добавить в указанный раздел местоположение собственных жилых и нежилых объектов в столице. Также это могут сделать собственники земельных участков.

В «Мои адреса» добавили функцию нескольких адресов, которые отображаются на главной странице сервиса. Нововведения позволяют без редактирования неподтвержденной геолокации перейти на официальный сайт мэра Москвы.

При этом в блоке «По моим адресам» горожанам показывают проекты, расположенные рядом с указанными адресами. Однако принять участие в общественных обсуждениях смогут только те пользователи, чьи местоположения подтвердились.

— Эти обновления значительно экономят время и упрощают работу с сервисом. Проекты по всем интересующим вас адресам теперь можно увидеть в одном месте, без необходимости отдельного поиска по конкретному адресу или району, — уточнил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Также сервис пополнился фильтрами «Этапы» и «Период», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что «Осенний марафон» пройдет на портале «Активный гражданин» с 20 октября по 21 ноября текущего года. В рамках мероприятия горожане примут участие в 24 тематических викторинах, которые посвящены столице. Победителям акции вручат подарки.