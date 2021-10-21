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Кремль описал порядок работы Путина в нерабочие дни из-за COVID-19

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Кремль описал порядок работы Путина в нерабочие дни из-за COVID-19
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин продолжит работать по видеосвязи после объявления о нерабочих днях из-за коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в четверг, 21 октября.

— Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано, — рассказал представителя Кремля.

Очных мероприятий с участием главы государства из-за сложной эпидемической обстановки не будет, приводит слова Пескова РИА Новости.

20 октября Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

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За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом у 8,9 процента заболевших не выявлено клинических признаков болезни.

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