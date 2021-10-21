Девятнадцать лесопарковых территорий благоустроят в Подмосковье за два года

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Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин сообщил, что в рамках нового проекта «Парки в лесу» будут благоустроены 19 лесопарковых территорий в ближайшие два года. Территории сделают более комфортными и удобными для посещения, передает РИАМО.

В парках можно будет покататься на велосипедах, лыжах, там сделают прокат спортивного инвентаря, появятся специально оборудованные спортивные площадки, скамейки для отдыха.

Работы начнутся уже в 2022 году, а завершатся в 2023 году.

— Основная особенность благоустройства лесных зон — это минимальное вмешательство в природу. При благоустройстве лесопарков важно не только создать оптимальные условия для комфортного отдыха, но и сохранить природную среду, — подчеркнул Хайкин.

Всего в рамках пятилетней программы планируется привести в порядок 50 лесопарковых зон.

До этого сообщалось, что новая детская спортивно-игровая зона появится в ТиНАО. На новой игровой площадке предусмотрено оборудование, необходимое для физического и интеллектуального развития детей всех возрастов.