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Экодождевики подарят столичным любителям осенних велопрогулок

Виктория Сикерина

Город
Экодождевики подарят столичным любителям осенних велопрогулок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы вместе с сервисом проката «Велобайк» организовал акцию. Всем любителям велопрогулок по городу в осенний сезон подарят экологичные дождевики. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства в четверг, 21 октября.

Уточняется, что изделие выполнено из биоразлагаемых материалов.

— А еще они красивые и наделяют вас супер-силой — оставаться сухими даже под дождем, — написали в департаменте.

Призы будут ждать активных горожан в корзинах велосипедов, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что текущий сезон велопроката продлили до конца ноября в Москве при условии благоприятной погоды для поездок. В пресс-службе банка ВТБ отметили, что около 10 миллионов поездок совершили жители города и туристы за последние два года. При этом количество участников «Велобайка» активно увеличивается.

Также в начале октября директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», эколог Роман Пукалов в беседе с корреспондентом «ВМ» выразил мнение, что сотрудник, который добирается на работу на велосипеде или самокате, должен получать надбавку к зарплате.

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