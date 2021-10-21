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Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Минпросвещения России обратилось к регионам с рекомендацией организовать каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 21 октября.

— Во многих школах в эти дни проходят плановые каникулы, поэтому качество и полнота учебного процесса не пострадают. Там, где есть какие-то пересечения по датам, регионы должны использовать наши инструкции и следить за тем, чтобы школьникам впоследствии было обеспечено все необходимое в части учебного плана, — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

В связи с этим ведомство направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать каникулы в эти даты. Во многих субъектах, как уточнили в Минпросвещения, в данный период каникулы пройдут по плану.

При этом в тех регионах, где они были запланированы на другое время, выстроят дальнейшие учебные планы с учетом сохранения полноты учебного процесса. Региональным властям потребуется обеспечить сохранение и целостность освоения основной общеобразовательной программы каждого уровня образования, подчеркнули в министерстве.

Учредители школ смогут в случае крайней необходимости организовать работы дежурных групп для начальной школы. В этой ситуации потребуется строго соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, отмечается на сайте Минпросвещения.

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20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.

За последние сутки в России выявили 36 339 новых случаев коронавируса. При этом у 8,9 процента заболевших не обнаружили клинических признаков болезни.

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