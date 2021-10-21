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Власти столицы рассказали об экосистеме закупок и экономии бюджета города

Виктория Сикерина

Город
Власти столицы рассказали об экосистеме закупок и экономии бюджета города
Фото: Pixabay

Экосистема закупок в Москве создает конкурентные условия среди поставщиков и позволяет экономить средства столичного бюджета. Об этом заявил министр столичного правительства и руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в четверг, 21 октября.

Он отметил, что Москва лидирует в России по количеству регулируемых закупок. На город приходится 16 процентов таких сделок от общего числа.

— Благодаря совершенствованию регулирования в сфере закупок нам удалось наладить информирование максимального числа потенциальных участников о государственной потребности, привлечь их к состязанию, на котором побеждает тот, кто предложит наилучшие условия. Так, если в 2018 году на один лот закупки по 44 федеральному закону поступало в среднем 4,8 заявки поставщиков, то в 2020 году — уже 6,5 заявки, — объяснил Кирилл Пуртов.

Также глава ведомства подчеркнул, что процесс закупок организован максимально просто и удобно для потенциальных поставщиков с помощью выработанного стандарта документации. При этом исключение из документов избыточных требований позволяет экономить до 10 процентов средств.

Типовая документация в настоящий момент регулирует около 73 процентов закупок заказчиков Москвы. Их общий объем составляет более 409 миллиардов рублей.

Уточняется, что в прошлом году удалось сэкономить свыше 43 миллиардов бюджетных денег за счет специализированных экспертиз. За период с января по сентябрь этого года экономия составила более 60 миллиардов рублей.

— Создание экосистемы госзакупок — важная и ответственная цель для любого госзаказчика, который осуществляет закупки в больших объемах. Москва внедрила уникальные практики в этой сфере и готова делиться своим наработками с другими регионами, — заключил Кирилл Пуртов.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что столичная экономика до конца текущего года сохранит стабильные показатели.

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