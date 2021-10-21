Компаниям Apple и Google предрекли судьбу Samsung

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В России ограничили продажу 61 модели смартфонов Samsung. Такое решение Арбитражный суд Москвы принял из-за нарушения компанией патента на систему электронных платежей. Судьба Samsung может ожидать и другие фирмы, использующие аналогичные платежные системы. Такое предположение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

— Различий между технологиями Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay и прочими сервисами практически нет. Дело в том, что истец подал в суд именно на компанию Samsung. Но вполне вероятно, что позднее он может сделать то же самое в отношении Google или Apple, — высказался Кусков.

Делать выводы о будущем Samsung в России пока рано, считает собеседник «ВМ». Вполне возможно, что компании удастся обжаловать решение суда, заявил он.

— Не все так однозначно, как кажется. Решение суда пока не вступило в силу, и у Samsung будет возможность обжалования. С точки зрения российской юрисдикции, им придется обратиться в международный суд. Пока неясно, чем кончится эта история. Вполне вероятно, что истец проиграет. Я бы не обольщался сейчас и не говорил, что швейцарская компания Sqwin SA однозначно сможет на этом обогатиться, — поделился директор TelecomDaily.

Также эксперт отметил, что решение суда никак не отразится на обладателях смартфонов Samsung, если их устройства были приобретены в соответствии с действующим законодательством.

— Никаких проблем с гарантийными обязательствами и приложениями не будет. Уже купленные смартфоны были приобретены в соответствии с действующим на тот момент законодательством. С ними все будет нормально, — заверил Кусков.

Если решение суда все же не будет обжаловано, спрос на смартфоны Samsung в России в некоторой мере понизится, пояснил собеседник. В то же время он напомнил, что корейская компания является лидером российского рынка на протяжении многих лет.

О запрете на продажу в России ряда моделей смартфонов Samsung стало известно 21 октября. Ограничение касается устройств, поддерживающих платежный сервис Samsung Pay. Среди них, в частности, Samsung Galaxy J5, Samsung Gakaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

Постановление суда распространяется на корейскую компанию и ее дочернюю фирму «Самсунг Электроникс Рус Компании». Иск был подан швейцарской компанией Sqwin QA из-за нарушения патента на систему электронных платежей.