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Путин ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран в Совбезе ООН

Иван Юминов

Политика
Путин ответил на слова Эрдогана о «горстке» стран в Совбезе ООН
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «горстке стран — победителей» являются доказательством, что Анкара хочет стать постоянным членом Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 21 октября.

— Потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не России решать — это нужно решать в ходе консенсуса при определении и окончательном решении вопросов подобного рода, — рассказал глава государства на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Президент уточнил, что не согласен с мнением Эрдогана. При этом поднятие вопроса о включении стран в состав СБ является справедливым, приводит слова Путина ТАСС.

18 октября Эрдоган заявил, что судьба человечества не должна быть оставлена на милость «горстке стран — победителей во Второй мировой войне». По его словам, мир меняется, и немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней.

Не прислушиваться к требованиям перемен, как уточнил он, означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво. Эрдоган заключил, что «мир больше пяти», имея в виду пять постоянных членов СБ ООН.

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