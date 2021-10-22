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Песков: Речь Путина на «Валдае» не должна сказаться на отношениях с Западом

Виктория Храменкова

Политика
Песков: Речь Путина на «Валдае» не должна сказаться на отношениях с Западом
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что речь Владимира Путина на Валдайском форуме не должна отразиться на отношениях с Западом.

Также он отметил, что Россия была, есть и будет частью Европы.

— Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы, — заявил пресс-секретарь, передает РИА Новости.

В своей речи на Валдайском форуме Путин говорил о консерватизме и критиковал некоторые подходы Запада по различным вопросам. В своем выступлении он также затронул темы газового кризиса в Европе, революции в России, а также кардинальных перемен в мире.

Военное освоение территории Украины создает угрозу для России, уверен он. Кремль будет наблюдать за происходящим на внутриполитической арене соседней страны в ближайшее время, пообещал Путин.

Люди в эпоху перемен и кризиса, по его словам, должны противостоять опасностям, но упускать возможности нельзя. Миру придется серьезно переосмыслить многие вещи, а также понять, куда двигаться, добавил Путин.

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