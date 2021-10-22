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В Москве заявили, что Медведчук не обращался за российским гражданством

Виктория Храменкова

Политика
В Москве заявили, что Медведчук не обращался за российским гражданством
Фото: Пресс-служба Госдумы

Виктор Медведчук, который является главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь, не обращался в Москву за гражданством Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Без личного обращения украинского политика Москва не может предоставить ему гражданство, отметил Песков.

— Для того, чтобы кто-то получил российское гражданство, он должен обратиться за российским гражданством, — резюмирует пресс–секретарь.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом в рамках дела по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Глава партии неоднократно заявлял, что обвинения против него являются политически мотивированными.

В июле «ВМ» писала, что Печерский суд Киева продлил круглосуточный домашний арест главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Выходить из дома политику запрещалось до 7 сентября.

12 октября Печерский районный суд Киева отказал в избрании Медведчуку меры пресечения в виде заключения под стражу по новому уголовному делу, отправив его под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Виктор Медведчук, при обнаружении у себя российского гражданства может стать единицей обмена на украинских граждан, которые находятся на территории России.

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