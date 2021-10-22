Украинский генерал пригрозил России британскими ракетами

Фото: Минобороны РФ

Ракеты Brimstone класса «земля — земля», которые Великобритания планирует поставить Украине, смогут «уничтожать» российские военные корабли. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба украинских военных сил Игорь Романенко.

По его словам, патрульные украинские катера с установленными на них британскими ракетами смогут наносить удары по российским единицам военно-морской техники. Романенко уточнил, что британские ракеты также можно будет использовать и для наземных целей.

Генерал добавил, что благодаря такому вооружению Украина сможет отвечать на провокации с российской стороны.

До этого в британских СМИ появилась информация, что Великобритания договаривается с Киевом о продаже военной техники на фоне газового кризиса, который может быть использован Россией для захвата украинской территории, пишет портал «Обозреватель».

Кроме того, глава штаба обороны королевства Николас Картер заявил, что Россия является критической угрозой для Великобритании. Противники Великобритании, по словам генерала, стали создавать новые виды вооружения. Кроме того, они активнее прибегают к дезинформации и прокси-формированиям, добавил Картер.