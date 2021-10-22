В Сети появилось видео со съемок фильма с участием Болдуина, где погибла оператор

Знаменитость Алек Болдуин

В Сети появилось видео со съемочной площадки, где в результате выстрела из реквизитного пистолета погибла оператор Галина Хатчинс. Кадры опубликовал Telegram-канал РИА Новостей.

На видео показано место съемок с высоты птичьего полета. Также можно увидеть оцепленное место трагедии и работу полицейских.

До этого стало известно, что оператор Галина Хатчинс, которую во время съемок фильма в США застрелил актер Алек Болдуин, родилась и выросла в СССР.

Инцидент произошел из-за стрельбы из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна Rust («Ржавчина») был ранен в ключицу, а Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Съемки проходили в штате Нью-Мексико.

Режиссер, которого выстрелом из реквизитного пистолета ранил актер Алек Болдуин, находится в критическом состоянии.