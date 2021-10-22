Сделок с США по Украине в ходе визита Нуланд в РФ не заключалось

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Во время визита заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд в Россию не было заключено никаких сделок с США по Украине. Встреча носила ознакомительный характер. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил дипломатический источник в Москве.

— Могу вас заверить, что никаких сделок по Украине мы с Нуланд не заключали, никаких «разменов» или договоренностей, — сказал он.

По его словам, визит Нуланд был ее первым ознакомительным приездом в Москву.

Источник уточнил, что тема Украины была добавочной «нагрузкой» на этих переговорах, пишет РИА Новости.

11 октября Нуланд посетила Москву для встречи с высокопоставленными представителями России. Дипломат планировала обсудить спектр двусторонних, региональных и международных проблем.

13 октября представитель Госдепа завершила переговоры в администрации президента России. После этого Нуланд отправилась в Бейрут, где 14 октября встретилась с представителями ливанского гражданского общества и государственными руководителями, чтобы обсудить реформы и предстоящие выборы, которые состоятся в 2022 году.