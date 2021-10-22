СК проводит проверку после падения лифта в жилом доме на западе Москвы

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, улица Покрышкина Карта всех событий

Следственный комитет начал проверку после падения лифта, в котором находились десять человек. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в результате случившегося никто не пострадал.

— В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — заключила Иванова.

Утром 22 октября стало известно, что в жилом доме на улице Покрышкина с высоты пятого этажа упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения на дно шахты.

1/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 2/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры 3/3 Фото: Пресс-служба прокуратуры

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство проводит проверку. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

31 августа 2021 года лифт 33-этажного дома в Одинцовском городском округе, с находившимися внутри женщиной и четырехмесячным ребенком, пролетел пять этажей.

Одинцовская городская прокуратура в ходе проверки даст оценку исполнению требований законодательства ответственными лицами, в том числе регламентирующего порядок содержания и обслуживания лифтового оборудования.