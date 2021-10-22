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Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 15 человек

Полина Долганова

Происшествия
Количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 15 человек
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Количество погибших при взрыве и пожаре на заводе в Рязанской области возросло до 15 человек. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет источник. Пропавшим без вести пока числится один человек.

Отмечается, что пожар произошел утром в пятницу в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

К настоящему моменту открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

Как пишет ТАСС, здание цеха было полностью разрушено в результате взрыва.

Официальная причина трагедии остается неизвестной, однако источник рассказал агентству, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

Следствие ведет поверку по факту случившегося. На место трагедии в скором времени пребудет временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян.

До этого поступала информация, что минимум 15 человек пострадали и трое погибли в результате взрыва.

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