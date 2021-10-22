Опубликовано первое видео с места взрыва под Рязанью

Фото: МЧС

В Сети появилось первое видео с места пожара на заводе в Рязанской области. Кадры в пятницу, 22 октября, опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

На видео видно, как спасатели тушат оставшийся огонь и разбирают завалы на месте взрыва. На кадрах также можно заметить, что место происшествия до сих пор задымлено.

Пожар произошел утром в пятницу в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

К настоящему моменту открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

Официальная причина трагедии остается неизвестной, однако источник рассказал агентству, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

По последним данным, в результате инцидента погибли 15 человек.