Инженер-физик назвал единственный способ выжить в падающем лифте

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Существует только один способ выжить во время падения лифта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал инженер-физик, электромеханик Алексей Золотарев.

По его словам, прежде всего, в падающем лифте категорически нельзя стоять прямо, поскольку при ударе о землю на нижние конечности обрушится огромный вес. Пострадавший просто «лишится ног, костей и, как следствие, из-за большой потери крови погибнет», объяснил специалист.

— При падении лучше лечь на спину. Такая поза позволит распределить силу удара по всему телу. Вы сможете избежать более серьезных повреждений. Также следует прикрыть голову руками, поскольку в момент удара лифт разрушится. Нужно защитить голову от обломков, — посоветовал Золотарев.

Собеседник «ВМ» не исключил, что в лежачем положении человек получит сотрясение мозга. Однако именно этот вариант позволит избежать смерти, подчеркнул он.

Инженер вспомнил распространенное заблуждение, согласно которому «в падающем лифте нужно подпрыгнуть вверх, чтобы избежать серьезных травм».

— Это бред, потому что скорость, с которой мчится лифт, намного выше, чем скорость вашего прыжка. И вы, наоборот, получите больше травм и можете удариться головой о потолок лифта, — пояснил эксперт.

В пятницу, 22 октября, стало известно о ЧП с лифтом в жилом доме на улице Покрышкина в Москве. Как рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, с высоты пятого этажа упал лифт, в котором, по предварительным данным, находились десять человек, в том числе четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту происшествия. Как уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова, в результате инцидента никто не пострадал.