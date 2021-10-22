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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 4162 пациента

Михаил Алимов

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Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 4162 пациента
Фото: pixabay.com

В столице за сутки выздоровели от COVID-19 4162 человека. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Таким образом общее число вылеченных городскими медиками за время пандемии составляет 1 552 735.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 4162 пациентаФото: Оперштаб

За сутки в Москве обнаружены еще 8166 новых случаев коронавируса. В больницу с этим диагнозом доставлены 1634 человека. К аппарату ИВЛ подключены 678 пациентов, а количество смертельных случаев составило 79, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призвал москвичей соблюдать введенные эпидемические меры и ответственно относиться к своему и чужому здоровью. Иначе такие «выходные» будут повторяться снова и снова.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

В Роспотребнадзоре рекомендовали на время нерабочих дней в стране отказаться от похода в гости, длительного общения в закрытых пространствах, а также снизить количество необязательных перемещений. В ведомстве также рекомендовали сократить походы в магазины и по возможности пользоваться доставкой. Для передвижений по городу лучше всего использовать машины, а при плохом самочувствии сразу обращаться к специалистам.

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