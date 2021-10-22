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Рафик Загрутдинов: В Лефортове построят современную школу на 1150 мест

Михаил Алимов

Город
Рафик Загрутдинов: В Лефортове построят современную школу на 1150 мест
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Золоторожский Вал Карта всех событий

В столичном районе Лефортово построят современную школу, рассчитанную на 1150 учеников. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В районе Лефортово на улице Золоторожский Вал будет построена школа на 1150 мест, — рассказал он.

Ввести в эксплуатацию ее планируют в 2024 году. В настоящее время идет проектирование здания будущего учебного заведения. Там построят кабинеты основ и принципов программирования, иностранного языка, лаборантские, единые трансформируемые пространства для естественно-научных дисциплин, многофункциональный информационный библиотечный центр и актовый зал. Для младших классов обустроят игровую комнату с возможностью организации спальных мест.

До этого сообщалось, что стартовало строительство здания начальных классов на 300 учеников для школы № 1392 имени Д. В. Рябинкина в деревне Марьино поселения Филимонковского. Трехэтажный дом площадью 5,3 тысячи квадратных метров введут в эксплуатацию в 2023 году. Помимо учебных кабинетов в нем разместят столовую, актовый и спортивный залы, кабинеты музыки и изобразительного искусства. Здание приспособят для маломобильных учеников.

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