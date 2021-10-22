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Власти Москвы: Трос лифта, застрявшего в жилом доме на западе столицы, не обрывался

Илья Ашуров

Происшествия
Власти Москвы: Трос лифта, застрявшего в жилом доме на западе столицы, не обрывался
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, улица Покрышкина, 3с2 Карта всех событий

Трос лифта, который застрял с пассажирами в жилом доме на западе столицы, не обрывался. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Комитета городского хозяйства (КГХ) Москвы.

По данным ведомства, трос лифта находится в исправном состоянии. Таким образом, ранее поступавшая информация о падении лифта не соответствует действительности.

— Сработала система безопасности. Это привело к остановке кабины между этажами. Обрыва троса лифта не зафиксировано. Он находится в исправном состоянии, — говорится в сообщении ведомства.

Также в КГХ уточнили, что инцидент произошел в доме 3, корпус 2, на улице Покрышкина. В лифте находились 11 человек. В результате происшествия никто не пострадал.

Утром 22 октября стало известно, что в жилом доме на улице Покрышкина с высоты пятого этажа упал лифт, в котором находились шесть взрослых и четверо детей. Между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения на дно шахты.

Фото: Пресс-служба прокуратуры
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Фото: Пресс-служба прокуратуры
Фото: Пресс-служба прокуратуры
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Фото: Пресс-служба прокуратуры
Фото: Пресс-служба прокуратуры
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Фото: Пресс-служба прокуратуры

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила «ВМ», что надзорное ведомство проводит проверку. На месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк.

В Следственном комитете «ВМ» сообщили, что ведомство начало проверку по факту случившегося. В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного уголовной статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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