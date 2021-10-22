Самоизоляцию для непривитых пожилых людей введут в Свердловской области

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Граждане в возрасте старше 65 лет, которые не сделали прививку или не перенесли COVID-19, должны будут уйти в самоизоляцию в Свердловской области. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил замгубернатора Павел Креков.

— Сегодня (22 октября — прим. «ВМ») выйдет указ исполняющего обязанности губернатора, в котором будет введена обязательная изоляция всех лиц старше 65 лет, за исключением тех, кто вакцинирован, тех кто переболел и тех, кто начал процесс вакцинации, что будет подтверждено соответствующим документом, — заявил губернатор.

Он уточнил, что выходные дни в регионе продлятся с 30 октября по 7 ноября, пишет ТАСС.

По данным оперштаба, за последние сутки в Свердловской области заболели 619 человек.

Ограничительные меры в связи с пандемией продолжают вводить во многих регионах России.

Так, вышеупомянутая Свердловская область введет QR-коды досрочно — с 30 октября. Изначально ввести такие ограничительные меры планировалось с 8 ноября.

Нерабочие дни в Пермском крае начнутся 25 октября и продлятся до 7 ноября.

Также посещение мероприятий и общественных мест в Санкт-Петербурге будет возможно только при наличии QR-кода с 1 ноября.