Депутат Заксобрания Иркутской области обвинен в неуплате свыше 76 миллионов рублей налогов

Фото: СК РФ

Действующий депутат Законодательного собрания Иркутской области обвинен в неуплате налогов на сумму более 76 миллионов рублей. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, депутат вместе со своими сообщниками был бенефициаром компании ООО «ППК», которая по документам оказывала услуги по обслуживанию многоквартирных жилых домов в Братске. На подобную деятельность распространяются налоговые льготы.

Однако следователи выяснили, что на самом деле в 2018–2020 годах компания оказывала услуги аффилированным структурам, тем самым незаконно пользуясь льготами.

В отношении депутата и его компаньонов возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

— До настоящего времени ущерб, причиненный преступлением, обвиняемыми не возмещен, — говорится в сообщении СК.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время дело будет передано на рассмотрение в суд.

До этого сообщалось, что СК завершил расследование в отношении 38-летнего Рахмана Сулейманова, который в 2018–2020 годах, работая таксистом на территории столицы, совершал разбойные нападения на своих клиентов.

Всякий раз Сулейманов действовал по одной и той же схеме. Он добавлял в алкогольные напитки своих жертв нейролептик, а когда они теряли сознание, похищал у них ценные вещи. После этого таксист бросал их в безлюдных местах. Своими действиями он нанес тяжкий вред здоровью двух людей, еще один человек от его действий скончался.