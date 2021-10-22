Три частных дома сгорели дотла в поселении Марушкинском

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, поселение Марушкинское, посёлок совхоза Крёкшино, Дорожная улица Карта всех событий

В поселении Марушкинском произошел пожар, в результате которого почти полностью сгорели три частных дома. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

По данным ведомства, три дома загорелись на Дорожной улице утром 22 октября. Площадь пожара превысила 240 квадратных метров.

— Благодаря слаженным действиям пожарных распространения пламени на соседние дома удалось избежать. Пожар был потушен. Информация о пострадавших не поступала, — говорится в сообщении ведомства.

Также пресс-служба департамента опубликовала фотографии с места происшествия. По ним можно оценить последствия произошедшего пожара.

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Еще один пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в Рязанской области в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 16.