ГИБДД: На проезжую часть упал информационный щит

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Россия, Москва, поселение Краснопахорское, ЦКАД, 238-й километр Карта всех событий

На 238-м километре внутренней стороны ЦКАД по направлению движения в сторону Киевского шоссе на проезжую часть упал информационный щит. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Движение полностью перекрыто, — заявили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время проводятся работы по устранению последствий произошедшего. По словам представителя ведомства, на месте дежурят экипажи ДПС для взаимодействия и оказания содействия экстренным службам.

22 октября из-за сильного ветра пострадал даже московский Кремль. С его стены сорвало строительные леса, которые утянули за собой один из зубцов.

Жителей столицы в такую погоду просят оставаться дома.

— В столице сильный дождь, в некоторых районах города — с градом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого в столичном главке МЧС сообщили, что сильный ветер порывами до двадцати метров в секунду ожидается в Москве до вечера пятницы. Ведомство рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.