Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вирусолог рассказал, поможет ли нерабочая неделя снизить темпы распространения инфекции

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог рассказал, поможет ли нерабочая неделя снизить темпы распространения инфекции
Фото: Pixabay

Нерабочая неделя может помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал профессор вирусологии, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Но, по совам эксперта, все будет зависеть от того, насколько сознательно люди подойдут к этому периоду.

— Если народ активно поедет за границу, пойдет по магазинам, будет как в школьное время, когда разрешали не ходить на учебу вминус 40 градусов, а народ шел играть в хоккей. Примерно также люди могут поступить и здесь. Если это произойдет, мы ничего не выиграем, — пояснил он в комментарии изданию Nation News.

Прогнозы по дальнейшему развитию эпидемиологической обстановки делать крайне непросто, отметил специалист. Если опираться на опыт прошлого года, то пик заболеваемости может прийтись на середину декабря. Но заражение может пойти и по другой схеме.

Александр Чепурнов напомнил, что вакцина остается единственным эффективным средством по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда столица может достичь пика заболеваемости COVID-19.

Читайте также:
КоронавирусВакцинацияВрачи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Награда за литературные труды

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Дерипаска создал прецедент

Александр Никонов
Александр Никонов

Ночь оживших знаменитостей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

День первого снега

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Все обращения будут услышаны

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не жизнь, а сплошная игра в «танчики»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Дипломатическая война

Все мнения
О проекте