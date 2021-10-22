Вирусолог рассказал, поможет ли нерабочая неделя снизить темпы распространения инфекции

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Нерабочая неделя может помочь снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал профессор вирусологии, начальник лаборатории особо опасных инфекций Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Но, по совам эксперта, все будет зависеть от того, насколько сознательно люди подойдут к этому периоду.

— Если народ активно поедет за границу, пойдет по магазинам, будет как в школьное время, когда разрешали не ходить на учебу вминус 40 градусов, а народ шел играть в хоккей. Примерно также люди могут поступить и здесь. Если это произойдет, мы ничего не выиграем, — пояснил он в комментарии изданию Nation News.

Прогнозы по дальнейшему развитию эпидемиологической обстановки делать крайне непросто, отметил специалист. Если опираться на опыт прошлого года, то пик заболеваемости может прийтись на середину декабря. Но заражение может пойти и по другой схеме.

Александр Чепурнов напомнил, что вакцина остается единственным эффективным средством по борьбе с коронавирусной инфекцией.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда столица может достичь пика заболеваемости COVID-19.