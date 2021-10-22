Сильный ветер повалил более 40 деревьев в разных районах Подмосковья

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Более 40 деревьев повалил сильный ветер в разных районах Московской области. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Также в результате разыгравшейся стихии в 26 поселениях возникли перебои с электроснабжением.

Максимальная скорость порывов ветра достигала 18 метров в секунду.

До этого стало известно, что ветер стал причиной падения на проезжую часть информационного щита на 238-м километре внутренней стороны ЦКАД по направлению движения в сторону Киевского шоссе.

22 октября из-за сильного ветра пострадал даже Московский Кремль. С его стены сорвало строительные леса, которые утянули за собой один из зубцов.

Жителей столицы в такую погоду просят оставаться дома.

— В столице сильный дождь, в некоторых районах города — с градом, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Просим по возможности воздержаться от пребывания на улице во время непогоды, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

До этого в столичном главке МЧС сообщили, что сильный ветер порывами до двадцати метров в секунду ожидается в Москве до вечера пятницы. Ведомство рекомендует не оставлять автомобили под деревьями, внимательно присматривать за детьми, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не прятаться от осадков под деревьями и, самое главное, быть бдительными и собранными в непогоду.