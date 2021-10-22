Суд приговорил к трем годам колонии водителя Porsche, намеренно сбившего контролера парковки

Фото: СК РФ

Россия, Москва, улица Менжинского Карта всех событий

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии водителя, который намеренно сбил контролера парковки. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 декабря 2020 года на улице Менжинского. Водитель иномарки Porsche припарковал свой автомобиль с нарушением правил дорожного движения. Контролер-ревизор, заметив нарушения, стал фиксировать его на камеру. Водителю это не понравилось. Он начал движение задним ходом и наехал на контролера.

Видео: Пресс-служба прокуратуры

— Мужчина признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и осужден к 3 годам лишения свободы. Осужденный взят под стражу в зале суда и будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, — заключила Нефедова.

В свою очередь в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы сообщили, что нарушитель должен выплатить контролеру компенсацию — 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Так решил Бабушкинский районный суд.

До этого сообщалось, как трое неизвестных избили контролера рядом со столичным парком Кузьминки-Люблино. Нападавшие распылили в лицо мужчине газовый баллончик, а затем похитили его золотой браслет, а также сумку с телефоном, документами и деньгами.