Три автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной в Москве

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Россия, Москва, Фрунзенская набережная, 54 Карта всех событий

На Фрунзенской набережной в районе дома 54, у пересечения с улицей Хамовнический Вал, столкнулись три автомобиля. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Занята одна полоса движения в сторону улицы Хамовнический Вал. Для движения свободны две полосы, — говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что на месте аварии работают оперативные службы города.

До этого в ГИБДД рассказали, что за январь — сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести.

По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.