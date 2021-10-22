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Появилось видео ДТП с ребенком на Домодедовской улице

Илья Ашуров

Происшествия
Появилось видео ДТП с ребенком на Домодедовской улице
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Домодедовская улица, 34к1 Карта всех событий

Наезд на ребенка на Домодедовской улице совершил водитель Kia, в автомобиль которого до этого врезалась другая машина. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— Водитель автомобиля Audi, совершая поворот во двор, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Kia. В результате чего автомобиль Kia отбросило на тротуар, где в этот момент передвигалась мама с двумя детьми, — рассказали в ведомстве.

В ведомстве отметили, что в результате происшествия пострадал трехлетний мальчик. Прибывшие на место аварии врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб голени.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В Сети появилось видео с моментом аварии. На нем видно, как автомобиль Kia вылетает на тротуар.

Видео: Telegram / 112

До этого сообщалось, что водитель не справился с управлением на юге Москвы. Инцидент произошел в районе дома 34, корпус 1, на Домодедовской улице.

Спасать ребенка бросились очевидцы. Они приподняли машину и вытащили мальчика.

Видео: Telegram / Москва 24

До этого в ГИБДД рассказали, что за январь–сентябрь текущего года на территории столицы зарегистрировали 309 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли 17 человек и еще 378 получили ранения разной степени тяжести.

По данным ведомства, за указанный период автоинспекторы выявили свыше 58 тысяч административных нарушений со стороны водителей каршеринговых автомобилей. Наиболее частые нарушения: управление машиной в нетрезвом состоянии, отсутствие водительского удостоверения, а также отсутствие регистрации либо подложная регистрация в компании-арендодателе.

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