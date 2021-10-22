Появилось видео задержания пенсионера, стрелявшего в участкового в Брянской области

Фото: МВД

В ходе обысков у Валентина Цуканова, стрелявшего в участкового в Брянской области, обнаружили оружие и боеприпасы. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— Во время обысков в жилых помещениях и гараже подозреваемого обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием различного типа, а также патроны и другие боеприпасы, — рассказала Волк.

Также она добавила, что подозреваемого доставили в Брянск для проведения необходимых следственных действий.

МВД опубликовало видео задержания Цуканова.

Видео: Управление МВД России по Брянской области

В Брянской области был введен план «Перехват». К работе по розыску подозреваемого были привлечены все дежурные наряды региональной полиции, а также сотрудники других правоохранительных структур. В мероприятиях принимали участие более 700 человек.

Правоохранители задержали 67-летнего Валентина Цуканова возле автомобильной дороги Брянск — Орел — Смоленск. В момент обнаружения он шел вдоль трассы. Когда он увидел приближающийся патруль, то попытался убежать.

Месть за жену

Вечером 20 октября в поселке Белые Берега местный житель выстрелил в старшего участкового полиции и скрылся с места преступления. Потерпевший был доставлен в больницу.

В МВД раскрыли личность злоумышленника. Им оказался местный житель Валентин Цуканов 1953 года рождения. Причины, которые побудили его стрелять в сотрудника полиции, не уточняются.

По данным SHOT, жертвой преступления стал 34-летний майор полиции Артем Ермаков. Пенсионер решил отомстить ему за то, что участковый привлек его жену к административной ответственности за торговлю самогоном.

Сам инцидент произошел у дома Ермакова. Цуканов трижды выстрелил в своего оппонента из пистолета Макарова. Майора госпитализировали с ранениями живота, поясницы и плеча.

В ходе допроса жена Цуканова рассказала, что ее муж давно грозился расправиться с участковым. Также, по словам женщины, у ее мужа есть проблемы с психикой, из-за чего она с ним не живет.