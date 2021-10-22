Длинные выходные с 27 октября по 7 ноября ввели в Саратовской области

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Власти Саратовской области введут в регионе нерабочие дни с сохранением зарплаты с 27 октября по 7 ноября в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщили в пресс-службе губернатора региона Валерия Радаева.

При этом учреждения культуры в этот период продолжат работать в прежнем режиме с учетом введенных ранее ограничительных мер. Региональные поликлиники 27–29 октября и 1–3 ноября будут работать по обычному графику, а в остальные дни с 9:00 до 17:00 с приемом вызовов на дом до 14:00 будут работать дежурные врачи.

Губернатор региона назвал длинные выходные необходимой мерой для разрыва цепочки заболеваемости.

— Период нерабочих дней позволит разобщить потоки, сократить поездки, контакты с посторонними людьми. Огромное значение имеет вакцинация. Она работает — формирует иммунитет к коронавирусу. Это нужно и молодым, и людям среднего возраста, и старшему поколению. Сегодня всем и каждому важно проявить особую внимательность, ответственность, соблюдать санитарные требования, чтобы защитить себя и близких, — цитирует Радаева РИА Новости.

Всего в Саратовском регионе выявили 96 866 случаев заражения COVID-19, в том числе рекордные 433 за последние сутки. Коронавирус унес в регионе 3583 жизни. Выздоровели 86 683 пациента.

До этого сообщалось, что с 25 октября по 7 ноября вводятся выходные в Нижегородской области. В такие же даты нерабочие дни введут в Пермском крае. С 30 октября в регионе также планируют ввести обязательную самоизоляцию для всех непривитых граждан.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.

Президент также предоставил регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с COVID-19. Субъекты при необходимости смогут ввести режим нерабочих дней уже с 23 октября, заключил Путин.