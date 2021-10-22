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Россия, Москва, Большая Пироговская улица, 53-55 Карта всех событий

Стрелявший в Москве по автобусу водитель предстанет перед судом. Об этом в пятницу, 22 октября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя столицы. Он обвиняется по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия».

16 июля обвиняемый, управляя «Mercedes-Benz AMG G 63», двигался по проезжей части Большой Пироговской улицы. В районе дома 53 он хотел выполнить маневр — поворот налево, в сторону Новодевичьего проезда. Своими действиями мужчина нарушил правила и перекрыл проезд двигавшемуся во встречном направлении рейсовому пассажирскому автобусу.

В какой-то момент у водителя автомобиля возник словесный конфликт с водителем автобуса из-за перекрытия движения.

Вместо того чтобы разрешить конфликт мирно и уступить дорогу, мужчина на Mercedes, окончательно заблокировал автобусу возможность продолжения движения. После этого он выстрелил в лобовое стекло автобуса. В результате инцидента лобовое стекло автобуса было повреждено, а обвиняемый с места преступления скрылся.

Позже стало известно, что мужчина стрелял из принадлежащего ему травматического пистолета «Хорхе № 100136». Он относится к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения.

По словам Нефедовой, своими действиями обвиняемый грубо нарушил общественный порядок, а также причинил ГУП «Мосгортранс» материальный ущерб на общую сумму более 16 тысяч рублей.

— Уголовное дело направлено в Хамовнический районный суд города Москвы для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — заключила Нефедова.

14 октября правоохранители обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению оружия в подмосковном Краснознаменске. Силовики нашли гараж в Краснознаменске, где трое злоумышленников организовали мастерскую. Они переделывали декоративное оружие в боевое и продавали.