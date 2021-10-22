Вечный огонь погасили в Кишиневе из-за газового кризиса

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Молдавские власти на фоне газового кризиса приняли решение потушить Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

— Поставка природного газа Вечного огня на Мемориальном комплексе «Вечность» была временно отключена. Бойцы роты Почетного караула из полка Генерального штаба «Бригадный генерал Николае Петрица» перевезли огонь в Музей боевой славы из мотострелковой бригады «Штефан чел Маре», — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Причинами такого решения названы снижение давления в газовой трубе и метеорологическое предупреждение о сильном ветре, которое может привести к задуванию пламени.

В пресс-службе министерства обратили внимание, что в компанию «Кишинев-газ» уже поступали жалобы на утечку газа в аналогичной ситуации, но решения проблемы не последовало.

До этого парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября из-за дефицита газа в стране.

11 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с «Газпромом» о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.