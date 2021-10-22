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Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

Анастасия Колоскова

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Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения РФ разрешило проводить одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа. Об этом в пятницу, 22 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

— Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа, соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве отметили, что доклинические исследования показали, что при взаимодействии «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа отсутствовало снижение иммуногенности вакцин при их одновременном введении.

До этого в Роспотребнадзоре перечислили основные различия между симптомами коронавирусной инфекции, острого респираторного заболевания и гриппа. Так, например, при коронавирусе и гриппе температура у пациентов часто повышается, в то время как при ОРВИ — редко. В то же время COVID-19 и грипп можно определить по усталости, кашлю, боли в суставах и головной боли, при этом при ОРВИ эти симптомы проявляются лишь иногда.

Разработчики из центра «Вектор» ранее рассказали о работе над созданием единой вакцины от коронавирусной инфекции и гриппа. Отмечается, что она включит в себя вирусы гриппа А и В. На данный момент вакцина находится в разработке. Разрабатываемый препарат будет корректироваться под новые штаммы. Эксперты заявили, что вакцинация только от одного из вирусов никак не снижает тяжести течения другого заболевания, поскольку речь идет о выработке разных антител.

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