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Стало известно о возможном прекращении поставок российского газа в Молдавию

Анастасия Колоскова

В мире
Стало известно о возможном прекращении поставок российского газа в Молдавию
Фото: media-zona.net

Переговоры России и Молдавии по вопросу поставок газа с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака, которые длились в течение двух дней, ни к чему не привели. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к участникам обсуждения.

— Заключение нового долгосрочного газового контракта (между Кишиневом и Газпромом. — прим. «ВМ».) до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты, — приводит агентство слова источника.

По его словам, Россия выразила готовность предоставить 25-процентную скидку на газ при условии, что Молдавия пообещает в течение трех лет вернуть долг, который накопился за предыдущие годы — порядка 700 миллионов долларов. При этом в выплатах не учитывалось топливо, которое поставлялось в Приднестровье.

Вторая сторона переговоров, которую представляли вице-премьеры Молдавии Владислав Кульминский и Андрей Спыну, ссылалась на отсутствие средств и просила снизить цену на 50 процентов.

До этого сообщалось, что Украина планирует откликнуться на призыв о помощи с поставками газа, с которым Молдавия обратилась на фоне энергетического кризиса.

С 22 октября по 20 ноября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения из-за дефицита газа в стране.

1 октября бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что жителей страны ждет суровая зима из-за того, что правительство упустило шанс вовремя договориться с Газпромом о новом контракте на поставку газа. Политик напомнил, что в 2019 году ему удалось договориться с президентом России Владимиром Путиным о покупке газа по 127 долларов за тысячу кубометров. Продление данного контракта позволило бы приобрести Молдавии газ в четвертом квартале этого года не дороже 250 долларов. Это в три раза дешевле нынешней цены, заключил Додон.

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