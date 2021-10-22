Самолет Нижний Новгород — Москва вернулся в аэропорт вылета

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Самолет, который следовал из Нижнего Новгорода в Москву, в пятницу вечером, 22 октября, вернулся в аэропорт вылета через несколько минут после взлета. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова.

В настоящее время с пассажирами работает представитель авиакомпании, передает ТАСС.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс вылетел в 17:38 по московскому времени.

Приволжская транспортная прокуратура позднее сообщила, что у воздушного судна не сработала система уборки шасси.

— Установлено, что около 17:50 по московскому времени после взлета у самолета не сработала система уборки шасси. Судно благополучно совершило посадку в аэропорту Стригино, — сказано в сообщении.

По информации надзорного ведомства, на борту находились 80 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал.

Ведомство организовало проверку в связи с инцидентом. Оно установит, соблюдалось ли законодательство о безопасности полетов.

В пресс-службе авиакомпании «Россия», которой принадлежит самолет, сообщили, что доставка пассажиров в Москву будет выполнена до конца текущих суток на резервном судне. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание.

Подавший сигнал тревоги самолет из Москвы сел в Казани. Пассажирский самолет, который совершал рейс из столичного аэропорта Домодедово в Казань, подал сигнал тревоги после вылета. Предполагалось, что самолет Airbus A319-114 авиакомпании S7 из-за случившегося приземлится в Татарстане в 12:45.