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«Вот это сапоги дембельские!»: пользователи высмеяли обувь Бородиной

Юлия Курганова

Общество
«Вот это сапоги дембельские!»: пользователи высмеяли обувь Бородиной
Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина поделилась новым образом

в своем микроблоге Instagram. Она использовала модные сапоги на «тракторной» подошве, чтобы продемонстрировать стройные ноги.

Ранее знаменитость заявляла, что похудела. Благодаря частым репетициям для шоу «Ледниковый период» Бородина сбросила несколько килограммов. А теперь Ксения старается чаще демонстрировать худенькие ножки.

Вот и для пятничного выхода в свет звезда предпочла наряд с эффектом голых ног. Она надела короткие кожаные шорты, которые скрылись под клетчатой рубашкой. Телеведущая дополнила образ высокими сапогами на грубой подошве и белой сумочкой.

Однако многие подписчики Бородиной не оценили ее модные сапоги — они высмеяли обувь знаменитости.

«Вот это сапоги дембельские!»; «У моего деда такие сапоги были. Он в них брюки галифе заправлял»; «У нас такие сапоги чабаны носят», — оставили комментарии фолловеры.

Нашлись и поклонники, которым понравился образ Бородиной — они одарили ее комплиментами.

«Стильная такая»; «Классный образ»; «Ксения, вы такая яркая!»; «Сапоги — просто пушка»,— восхитились поклонники Ксении.

Бородина пригрозила судом клеветникам. Телеведущая эмоционально отреагировала на появившуюся в интернете информацию о том, что она якобы берет миллион рублей за публикацию в своем Instagtam-аккаунте объявлений о сборе денег для больных детей, и пригрозила клеветникам судом. Она заявила, что никогда не брала оплату за благотворительные посты.

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