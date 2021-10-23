СМИ: Великобритания начала секретную спецоперацию против России и Китая

Фото: pixabay.com

Секретный «банковский» отдел министерства обороны Великобритании, который создавался для ограничения финансовой деятельности террористической группировки «Исламское государство»*, начал операцию по противостоянию России и КНР. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, секретный отдел появился шесть лет назад, его создали из бывших банкиров и финансистов для того, чтобы помешать коммерческой активности террористов в Сирии и Ираке. Специалисты в основном специализируются на сырьевом рынке и международных потоках капитала. Сотрудники опергруппы работали со спецвойсками, спецслужбами, а также с 77-й бригадой отдела по борьбе с информационной войной. Их задача заключалась в ослаблении противника, ограничивая ему доступ к финансам.

— Спрос на специалистов отдела растет, так как такие противники, как Россия и Китай, эксплуатируют «серую зону» между миром и войной, используя кибероружие против национальной инфраструктуры и вкладывая коммерческие инвестиции в чувствительные сферы за границей, — сообщается в материале.

Маршал авиации Эдвард Стрингер, который курировал работу тайного отдела до ухода на пенсию в этом году, рассказал, что они пытались найти критически важные элементы бизнес-модели своих врагов, устранить их и максимально осложнить их замену.

— Все они — государства в миниатюре с собственной экономикой (Россия, Иран, Китай — прим. «ВМ»). Зачем давать противникам выйти на поле боя, если вы можете лишить их ресурсов раньше, чем до этого дойдет дело? — заявил он.

Отмечается, что в настоящее время отдел не является постоянным подразделением Минобороны Великобритании, но используется для решения конкретных задач в интересах страны, передает РИА Новости.

Бывший глава разведки Франции уверен, что в 2017 году в Минобороны проник «русский крот». Экс-директор Службы внешней разведки страны Бернар Бажоле заявил, что шпион, якобы работающий на Россию, проник во французское ведомство. При этом доказательств он не привел, каких-либо деталей тоже не сообщил.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.