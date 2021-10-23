Ассистент режиссера говорил Болдуину, что пистолет заряжен холостыми патронами

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Ассистент режиссера фильма «Ржавчина» перед началом съемок говорил актеру Алеку Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает New York Times, ссылаясь на его показания.

В них говорится, что ассистент не знал, что пистолет заряжен боевыми патронами, передает РИА Новости.

До этого Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими по факту инцидента со стрельбой на съемках голливудского фильма «Ржавчина», во время которых он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс.

При этом актер не стал приводить никаких деталей инцидента. Накануне его допросили сотрудники управления шерифа округа Санта-Фе, после чего актера отпустили. Обвинения в произошедшем никому не предъявлены.

Инцидент с Алеком Болдуином произошел из-за пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер вестерна «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, а оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу. Врачи не смогли ее спасти.

Болдуин добровольно пошел в отделение полиции и рассказал следователям о случившемся. Правоохранители допросили актера, а затем отпустили. В настоящее время ведется расследование, съемочный процесс приостановлен.