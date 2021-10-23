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Народный календарь. Что нужно сделать 24 октября, чтобы было много денег

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно сделать 24 октября, чтобы было много денег
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

24 октября Православная церковь вспоминает святого апостола от 70-ти – Филиппа.

По традиции на Филиппов день ходили на ближайший водоем. Если он уже покрывался льдом, то нужно было по нему пройтись. По другой версии, в воду кидали монетку: нужно было встать спиной к водоему и кинуть назад монетку. В народе верили, что после этого денег много будет.

По народной примете, если 24 октября в глубокую яму с грязью наступил, то жди прибыли. В этот день нельзя смотреть на ворон. Говорят, что вороны могут наслать проклятье на любого, кто будет на них смотреть, даже если вы делаете это через окно.

Приметы погоды:

Иней на Филиппов день – к снегопаду.

Если утром снег пошел, зима будет суровая.

Листья на деревьях шуршат – к снегопаду.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно сделать 24 октября, чтобы было много денег

Именины отмечают: Исаакий, Александр, Лев, Зинаида, Виктория, Иларион, Моисей, Анатолий, Макар, Иосиф.

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