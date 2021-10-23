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Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3986 пациентов

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3986 пациентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В столице за сутки выздоровели после прохождения лечения от коронавирусной инфекции 3986 человек. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили в оперштабе Москвы.

Всего за время пандемии городские медики помогли 1 556 721 пациенту.

Московские врачи за сутки вылечили от коронавируса 3986 пациентовФото: telegram / оперштаб Москвы

За сутки в Москве заразились COVID-19 7803 человека. Из них в больнице оказался 1721. К аппарату ИВЛ подключили 705 пациентов. Количество смертельных случаев составило 82, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Он заявил, что нерабочие дни в столице — необходимая мера, которая позволит разорвать цепочку заболеваемости коронавирусом. Город может достичь пика заболеваемости коронавирусом уже в конце этой недели. Как утверждает мэр, введение QR-кодов пока не планируется, так как летом это привело к падению доходов у ресторанов от 20 до 80 процентов.

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